Aperçu du match : Inter Miami

22/09/2021 à 01h31 CEST

Les Miami joue ce jeudi à 1h30 son trente-quatrième match de Major League Soccer contre le Nashville dans le Inter Miami.

Les Inter Miami arrive à la trente-quatrième journée avec l’illusion de récupérer des points après avoir perdu le dernier match contre le Les Red Bulls de New York par un score de 0-4. De plus, les locaux ont gagné dans neuf des 24 matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 24 buts pour et 35 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Nashville SC gagné devant Impact de Montréal à l’extérieur par 0-1 et auparavant, il l’avait également fait dans son fief contre le La ville de New York 3-1, il espère donc rééditer le score, cette fois au stade de Inter Miami. Avant ce match, le Nashville SC il avait gagné dans 10 des 23 matchs disputés en Major League Soccer cette saison et a encaissé 21 buts contre et en a marqué 38 pour.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Inter Miami Il a gagné cinq fois, a été battu six fois et a fait match nul deux fois en 13 matchs joués jusqu’à présent, indiquant qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas perdre plus de points à domicile. Dans le rôle de visiteur, le Nashville SC a un bilan de deux victoires, deux défaites et cinq nuls en neuf matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, donc le Inter Miami Vous devez défendre votre objectif pour éviter les surprises.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Inter Miami, obtenant ainsi une victoire et un match nul en faveur de la Inter Miami. De même, les locaux ont un total de deux matchs consécutifs sans défaite contre ce rival de la Major League Soccer. Le dernier match auquel ils ont joué Miami et le Nashville dans ce tournoi, c’était en août 2021 et s’est terminé par un résultat de 2-1 pour les locaux.

Actuellement, entre Inter Miami et le Nashville SC il y a une différence de neuf points dans le classement. L’équipe de Phil Neville il se classe neuvième avec 32 points sur son tableau de bord. Quant à son rival, le Nashville SC, est en deuxième position avec 41 points.