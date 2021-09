Aperçu du match : Inter Miami

17/09/2021 à 01h00 CEST

Les Miami joue ce samedi à 1h00 son trente-troisième match de Major League Soccer contre le Taureaux rouges dans le Inter Miami.

Les Inter Miami affronte avec des esprits renforcés le match de la trente-troisième journée pour consolider une séquence de victoires après avoir remporté ses deux derniers matchs 0-1 et 1-0, le premier contre le Toronto FC à domicile et le second contre lui L’équipage de Colomb Dans son domaine. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté neuf des 23 matches disputés jusqu’à présent en Major League Soccer, avec 24 buts pour et 31 contre.

Du côté des visiteurs, le Les Red Bulls de New York a été battu 2-1 lors du dernier match qu’il a joué contre le L’équipage de Colomb, alors il cherchera à triompher du Inter Miami pour fixer le cap dans la compétition. Avant ce match, le Les Red Bulls de New York ils avaient remporté six des 22 matchs disputés en Major League Soccer cette saison, avec 25 buts pour et 28 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Inter Miami Il a réalisé un bilan de cinq victoires, cinq défaites et deux nuls en 12 matchs disputés dans son stade, indiquant qu’il devra faire un effort lors de ce match s’il ne veut pas perdre plus de points dans son stade. Dans le rôle de visiteur, le Les Red Bulls de New York a un bilan d’une victoire, huit défaites et deux nuls en 11 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Inter Miami pour essayer de briser les statistiques.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Inter Miami, en fait, les chiffres montrent une défaite en faveur du Inter Miami. Le dernier affrontement entre les Miami et le Taureaux rouges Dans cette compétition, il a été joué en octobre 2020 et s’est terminé par un résultat de 1-2 pour les locaux.

En ce qui concerne leur position dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que les locaux sont en tête avec neuf points d’avance sur les Inter Miami. L’équipe de Phil Neville il se classe neuvième avec 32 points sur son tableau de bord. De leur côté, les visiteurs sont en onzième position avec 23 points.