Aperçu du match jour 4: Santa Úrsula

21/05/2021 à 18:12 CEST

Samedi prochain à 17h30 se jouera le match de la quatrième journée de la deuxième phase de la troisième division, au cours de laquelle nous verrons le Sainte Ursule et à Grand Tarajal dans le Champ municipal Argelio Tabares.

le Sainte Ursule arrive avec impatience au quatrième jour après avoir remporté le Union Viera dans le Pepe Gonçalvez par 0-1, avec un objectif de Brouillard. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans l’un des trois matchs disputés jusqu’à présent, avec 25 buts marqués contre 22 encaissés.

Concernant les visiteurs, le Grand Tarajal a dû se contenter d’un match nul 2-2 contre le Buzanada lors de sa dernière réunion, il vient donc à la réunion avec les prétentions de rester cette fois avec les trois points. Des trois matchs qu’il a disputés cette saison de la deuxième phase de la troisième division, le Grand Tarajal l’un d’eux a gagné avec un chiffre de 22 buts pour et 15 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Sainte Ursule il a tiré le seul match qu’il a joué dans son stade jusqu’à présent. Dans le rôle de visiteur, le Grand Tarajal il a également signé un tirage au sort lors de son seul engagement à l’extérieur jusqu’à présent dans la compétition.

Dans le passé, il y a eu d’autres affrontements au domicile du Sainte Ursule et les résultats sont une victoire pour l’équipe locale. Le dernier match auquel ils ont joué Sainte Ursule et le Grand Tarajal Dans ce concours, c’était en janvier 2020 et s’est terminé sur un résultat de 4-3 en faveur des locaux.

Actuellement, le Grand Tarajal il est en tête du classement avec une différence d’un point par rapport à son rival. Les locaux, avant ce match, sont à la quatrième place avec 33 points au classement. En revanche, les visiteurs sont en deuxième position avec 34 points.