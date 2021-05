Aperçu du match jour 6: Leioa contre Haro Deportivo

07/05/2021 à 17:31 CEST

Samedi prochain à 17h30 se jouera le match de la sixième journée de la deuxième phase du deuxième B, dans lequel nous le verrons affronter le Leioa et à Haro dans le Sarriena.

le Leioa attend avec impatience de récupérer des points dans le match qui correspond au sixième jour après avoir perdu son dernier match contre le Mutilvera par un score de 4-1. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans l’un des cinq matchs disputés à ce jour, avec 15 buts marqués contre 41 encaissés.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Haro Deportivo a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Portugalete dans son domaine et le Alaves B à domicile, 1-0 et 2-0 respectivement, il espère donc répéter le résultat, maintenant dans le fief de la Leioa. À ce jour, sur les cinq matchs que l’équipe a disputés lors de la deuxième phase du deuxième B, elle en a remporté trois et ajoute un chiffre de 26 buts contre 21 en faveur.

En référence aux résultats en tant que local, le Leioa Il a réalisé des chiffres d’une victoire et une défaite en deux matchs disputés dans son stade, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Aux sorties, le Haro Deportivo Il a fait match nul deux fois dans ses deux matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui ne montrent pas un équilibre excessivement optimiste pour le jeu qui le mesurera avec lui. Leioa.

Dans le passé, il y a eu d’autres affrontements au domicile du Leioa et les résultats sont d’une égalité en faveur de l’équipe locale. La dernière rencontre entre le Leioa et le Haro Ce tournoi s’est joué en février 2020 et s’est terminé par un match nul (2-2).

En analysant leur position dans le tableau de qualification de la deuxième phase du deuxième B, nous voyons que les visiteurs ont un avantage de 10 points par rapport au Leioa. L’équipe de Andoitz Galdós Il arrive au match en huitième position et avec 13 points avant le match. En revanche, les visiteurs ont 23 points et occupent la quatrième position de la compétition.