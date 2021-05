Aperçu du match: Kashima Antlers

25/05/2021 à 12:01 CEST

Mercredi prochain à 12h00 se jouera le match de la seizième journée de la Ligue japonaise J1, dans laquelle nous verrons le Bois de Kashima et à Cerise Osaka dans le Stade de football de Kashima.

le Bois de Kashima atteint le seizième jour avec l’illusion de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Sagan tosu lors du match précédent par un score de 2-1. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté six des 14 matchs disputés jusqu’à présent dans la Ligue japonaise J1, avec 24 buts en faveur et 18 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Cerise Osaka perdu par un résultat de 1-2 lors du match précédent contre le Sanfrecce Hiroshima, de sorte qu’un triomphe sur le Bois de Kashima Cela vous aiderait à améliorer votre record de tournoi. À ce jour, sur les 15 matchs que l’équipe a disputés dans la Ligue japonaise J1, elle en a remporté six avec un solde de 20 buts pour et 16 contre.

En ce qui concerne la performance dans son stade, le Bois de Kashima a gagné quatre fois, a été battu deux fois et a fait match nul deux fois en huit matchs joués jusqu’à présent, des valeurs qui peuvent être encourageantes pour lui Cerise Osaka, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les réunions qui ont lieu dans le Stade de football de Kashima. Aux sorties, le Cerise Osaka Il a perdu quatre fois et fait match nul deux fois en sept matchs jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade. Bois de Kashima si vous souhaitez améliorer ces chiffres.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements au domicile du Bois de Kashima et les résultats sont sept victoires, quatre défaites et un nul en faveur de l’équipe locale. À son tour, l’équipe locale accumule une séquence de trois matchs consécutifs invaincus à domicile contre Cerise Osaka. La dernière fois qu’ils ont joué au Bois de Kashima et le Cerise Osaka dans ce tournoi, c’était en décembre 2020 et ils ont fini par faire match nul 1-1.

En référence à la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la Ligue japonaise J1, on peut voir qu’avant le match, le Cerise Osaka est en avance sur le Bois de Kashima avec une différence d’un point. Les locaux viennent à la réunion en neuvième position et avec 21 points dans le casier. De leur côté, les visiteurs totalisent 22 points et occupent la huitième place de la compétition.