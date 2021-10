Aperçu du match : Kashiwa Reysol

in

10/01/2021 à 09:00 CEST

Samedi prochain à 09h00 se jouera la rencontre de la trente et unième journée de la J1 Japanese League, au cours de laquelle nous verrons le Kashiwa reysol et à Vegalta Sendai dans le Stade Kashiwa Hitachi.

Les Kashiwa reysol Il a hâte de retrouver des sentiments positifs dans le match correspondant à la trente et unième journée après avoir perdu son dernier match contre lui Crevette Osaka par un score de 2-1. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté 10 des 30 matchs disputés à ce jour en J1 Ligue japonaise et cumulent un chiffre de 42 buts encaissés contre 30 en faveur.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Vegalta Sendai a subi une défaite contre le Tokushima Vortis lors du dernier match (0-1), il espère donc mettre un terme à sa séquence de défaites et guider sa carrière en championnat. À ce jour, sur les 30 matchs joués par le Vegalta Sendai En J1 Ligue japonaise, il en a remporté quatre et cumule le chiffre de 49 buts contre 23 en faveur.

Prêtant attention à la performance de l’équipe à domicile, le Kashiwa reysol Il a gagné cinq fois, il a perdu neuf fois et il a fait match nul une fois en 15 matchs joués jusqu’à présent, il devra donc très bien défendre son but s’il ne veut pas perdre plus de points dans la compétition. A la maison, le Vegalta Sendai Il a gagné deux fois en 15 matchs joués, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Kashiwa reysol pour essayer de casser les statistiques.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade Kashiwa Hitachi, en fait, les chiffres montrent trois défaites et deux nuls en faveur de la Kashiwa reysol. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans cette compétition, c’était en mai 2021 et le match s’est terminé sur un score de 1-0 en faveur de Vegalta Sendai.

En analysant leur position dans le tableau qualificatif de la Ligue japonaise J1, on constate que les locaux devancent leur rival avec 11 points d’écart. Les Kashiwa reysol Il arrive à la rencontre avec 33 points à son casier et occupant la quatorzième place avant le match. En revanche, les visiteurs sont en dix-huitième position avec 22 points.