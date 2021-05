Aperçu du match: La Bañeza

22/05/2021 à 17:31 CEST

La Cebrereña voyager ce dimanche pour Stade de La Llanera à mesurer avec La Bañeza à son huitième tour de la deuxième phase de la troisième division, qui débutera à 17h30.

La Bañeza fait face avec optimisme pour le match du huitième jour après avoir remporté la victoire à l’extérieur San Amaro par 0-1 contre Beroil Bupolsa, avec un peu de Adrián Rojo. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté deux des sept matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 30 buts pour et 33 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Cebrereña ne pouvait pas faire face à la Salamanque CF B lors de son dernier match (0-1), il vient donc au match avec la nécessité de revenir à la victoire sur le terrain de La Bañeza. À ce jour, sur les six matches que l’équipe a disputés lors de la deuxième phase de la troisième division, elle en a remporté un et a marqué 46 buts contre 25 en faveur.

En termes de performances locales, La Bañeza ils ont un bilan d’une victoire et de deux défaites en trois matchs disputés dans leur stade, ils sont donc une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont plus de chances que prévu. Dans le rôle de visiteur, le Cebrerena a un bilan d’une défaite et d’un match nul en deux matchs joués, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade de La Bañeza si vous souhaitez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade de La LlaneraEn fait, les chiffres montrent cinq victoires et deux nuls en faveur de La Bañeza. De même, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les CebrerenaEh bien, ils l’ont fait les cinq dernières fois. La dernière fois qu’ils ont joué La Bañeza et la Cebrereña Dans cette compétition, c’était en mars 2019 et le match s’est terminé par un match nul 2-2.

À ce moment, entre La Bañeza et la Cebrereña il y a une différence de neuf points dans le classement. La Bañeza Il arrive au meeting avec 33 points dans son casier et occupe la quatrième place avant le match. De son côté, le Cebrerena il a 24 points et se classe 10e du tournoi.