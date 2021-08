Aperçu du match : LA Galaxy

in

08/08/2021 à 02:01 CEST

Le Galaxie jouera son vingt-quatrième match en Major League Soccer contre le Whitecaps de Vancouver, qui débutera lundi prochain à 14h00 dans le Centre StubHub.

Le LA Galaxie Il atteint le vingt-quatrième match avec l’intention d’améliorer ses performances dans le tournoi après avoir fait match nul 2-2 contre le Véritable lac salé à son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 10 des 17 matches disputés à ce jour en Major League Soccer et ont réussi à marquer 28 buts pour et 27 contre.

Pour sa part, Whitecaps de Vancouver a récolté une égalité à double sens contre le Minnesota United, ajoutant un point dans le dernier match joué dans la compétition, de sorte qu’il arrive au match avec l’illusion de récupérer les points qui lui ont été laissés. À ce jour, sur les 16 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté trois et ajoute un chiffre de 27 buts contre 18 en faveur.

Concernant la performance dans son stade, le LA Galaxie ils ont gagné sept fois et perdu deux fois en neuf matchs joués jusqu’à présent, c’est pourquoi ils sont une équipe solide dans leur stade, obtenant la plupart des points joués. A la maison, le Whitecaps de Vancouver a été battu quatre fois au cours des huit matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc tout donner au stade de LA Galaxie pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de LA Galaxie, les chiffres montrent quatre défaites et un match nul en faveur de l’équipe locale. Le dernier match auquel ils ont joué Galaxie et le Whitecaps de Vancouver dans ce tournoi a eu lieu en juillet 2021 et s’est terminé sur un résultat de 2-1 en faveur de la Whitecaps de Vancouver.

En analysant la situation de ces équipes dans le classement de la Major League Soccer, on constate qu’avant le match, les LA Galaxie est en avance sur le Whitecaps de Vancouver avec une différence de 16 points. Les locaux arrivent au match en troisième position et avec 31 points au casier. Pour sa part, le Whitecaps de Vancouver il compte 15 points et occupe la treizième position du classement.