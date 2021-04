Aperçu du match: LA Galaxy

24/04/2021 à 23h30 CEST

le LA Galaxy joue ce dimanche à 23h30 son troisième match de Major League Soccer contre le New York RB dans le Centre StubHub.

le LA Galaxy affronte avec un esprit renforcé le match de la troisième journée pour canaliser une séquence positive après avoir remporté à domicile par un score de 2-3 à Inter Miami dans le Stade Inter Miami CF, avec tant de Chicharito Oui Klještan. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans l’un des matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de trois buts en faveur et deux contre.

Pour sa part, le New York RB ne pouvait pas gagner à Sporting Kansas City lors de son dernier match (1-2), il cherchera donc une victoire contre le LA Galaxy pour définir le cours du tournoi. Dans le seul match qu’il a joué dans cette saison de la Major League Soccer, le New York RB il n’en a remporté aucun et a reçu deux buts contre et en a marqué un en faveur.

Dans leurs derniers affrontements au stade de LA Galaxy, les chiffres montrent 11 victoires, sept défaites et six nuls pour l’équipe à domicile. À leur tour, les visiteurs n’ont pas perdu lors de leurs deux dernières visites au stade de la LA Galaxy. La dernière fois qu’ils ont joué au LA Galaxy et le New York RB dans cette compétition c’était en mai 2019 et le match s’est terminé par un 3-2 en faveur de New York RB.

En analysant sa position dans le classement de la Major League Soccer, on voit qu’avant la dispute du match, le LA Galaxy est en avance sur le New York RB avec une différence de trois points. L’équipe de Greg Vanney il se classe quatrième avec trois points dans son casier. Pour sa part, New York RB il a zéro point et est classé treizième du championnat.