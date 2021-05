Aperçu du match: La Palma CF

22/05/2021 à 12:23 CEST

Dimanche prochain à 12h00, le match de la huitième journée de la deuxième phase de la troisième division sera joué, dans lequel nous verrons le différend de victoire à Paume Pourtant le Lebrijana dans le Nouveau centre sportif municipal de La Palma.

La Palma CF affronte avec optimisme le match de la huitième journée pour consolider une séquence positive après avoir remporté la victoire dans son fief dans le Nouveau centre sportif municipal de La Palma 3-0 contre Conil, avec tant de Manu Calle, Juan Becken Oui Mazin. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans deux des cinq matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 21 buts en faveur et 31 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Lebrijana il a été battu par 1-2 dans le dernier match qu’il a joué contre le Séville C, afin qu’il cherche un triomphe contre La Palma CF pour définir le cours de la compétition. Avant ce match, le Lebrijana ils n’avaient remporté aucun des sept matches disputés dans la deuxième phase de la troisième division cette saison, avec un chiffre de 17 buts pour et 37 contre.

Concernant les résultats en tant que local, La Palma CF a obtenu des statistiques d’une victoire et d’un match nul en deux matchs disputés dans son stade, des chiffres qui peuvent sembler encourageants pour le Lebrijana, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les réunions qui ont lieu dans le Nouveau centre sportif municipal de La Palma. Aux sorties, le Lebrijana Il a un bilan de trois défaites en trois matchs joués, il sera donc difficile (mais pas impossible) de gagner au stade de l’équipe locale.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Nouveau centre sportif municipal de La Palma, en fait, les chiffres montrent deux victoires en faveur de La Palma CF. De même, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les LebrijanaEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. La dernière fois qu’ils se sont affrontés Paume et la Lebrijana dans ce tournoi c’était en mai 2015 et le match s’est terminé avec un score de 4-2 pour Paume.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, nous pouvons voir que La Palma CF ils devancent l’équipe visiteuse avec un avantage de deux points. Les locaux, avant ce match, sont à la huitième place avec 20 points au classement. De leur côté, les visiteurs sont en neuvième position avec 18 points.