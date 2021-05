Aperçu du match: Las Palmas At.

22/05/2021 à 12:19 CEST

Les palmiers reçoit ce dimanche à 12h00 la visite du Recreativo Grenade dans le Annexe du stade de Gran Canaria lors de leur huitième réunion de la deuxième phase du deuxième B.

Las Palmas à. affronte avec optimisme le match de la huitième journée pour consolider une séquence positive après avoir remporté les deux derniers matchs contre L’ejido à la maison et devant Yeclano Deportivo dans leur fief par 1-3 et 4-2, respectivement. De plus, les locaux ont gagné dans quatre des sept matchs disputés à ce jour, avec 27 buts en faveur et 25 contre.

Pour sa part, Recreativo Grenade a été imposé à Récréatif 1-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Aranda, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de Las Palmas à. À ce jour, sur les sept matchs que l’équipe a disputés lors de la deuxième phase du deuxième B, elle en a remporté trois avec 25 buts pour et 23 contre.

En termes de performances locales, Las Palmas à. Ils ont réalisé un bilan de deux victoires et une défaite en trois matchs à domicile, ce qui montre qu’ils perdent des points dans leur fief, donnant aux visiteurs la possibilité d’obtenir des résultats en leur faveur. Dans le rôle de visiteur, le Recreativo Grenade a un solde de deux victoires et un match nul en trois matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, donc Las Palmas à. Il devra affronter un adversaire compliqué habitué à marquer des points à l’extérieur.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Annexe du stade de Gran Canaria et l’équilibre est une victoire en faveur de Las Palmas à. La dernière confrontation de cette compétition entre les deux équipes a eu lieu en février 2018 et s’est terminée par un résultat de 2-1 en faveur de Les palmiers.

À l’heure actuelle, les deux équipes sont à égalité à 34 points dans la deuxième phase de la table Segunda B, donc le prochain match peut être une bonne occasion de briser l’égalité. Las Palmas à. est en seconde position alors que, pour sa part, le Recreativo Grenade il est troisième en attendant le prochain match.