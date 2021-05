Aperçu du match: Leeds United

07/05/2021 à 13:33 CEST

le Leeds joue ce samedi à 13h30 son trente-cinquième match de Premier League contre la Tottenham dans le Route Elland.

le Leeds United arrive au trente-cinquième jour avec l’illusion de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui Brighton et Hove Albion par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 14 des 34 matches disputés à ce jour en Premier League, avec une séquence de 50 buts pour et 52 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Tottenham Hotspur a gagné contre Sheffield United dans sa querelle par 4-0 et auparavant, il l’avait également fait à domicile contre le Fulham par 0-1, il espère donc répéter le résultat, maintenant dans le fief de la Leeds United. Avant ce match, le Tottenham Hotspur ils avaient remporté 16 des 34 matchs de Premier League cette saison, marquant 60 pour et 38 contre.

En tant que local, le Leeds United il a gagné six fois, a été battu six fois et a fait match nul cinq fois en 17 matchs disputés jusqu’à présent, indiquant qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas perdre plus de points dans son stade. Aux sorties, le Tottenham Hotspur ils ont gagné sept fois, perdu cinq fois et fait match nul cinq fois au cours de leurs 17 matchs joués, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Route Elland, obtenant en conséquence trois défaites et quatre nuls en faveur de la Leeds United. À leur tour, les visiteurs ajoutent deux matchs de suite sans perdre dans le fief du Leeds. Le dernier match auquel ils ont joué Leeds et le Tottenham dans ce tournoi, c’était en janvier 2021 et s’est terminé sur un résultat de 3-0 pour les visiteurs.

Actuellement, le Tottenham Hotspur il est en tête du classement avec une différence de neuf points par rapport à son rival. L’équipe de Marcelo Bielsa il se classe à la onzième place avec 47 points sur son tableau de bord. De leur côté, les visiteurs sont en sixième position avec 56 points.