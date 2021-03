Aperçu du match: Leeds United

12/03/2021 à 13:33 CET



Samedi prochain à 13h30 se jouera le match de la vingt-huitième journée de Premier League, qui mesurera Leeds et à Chelsea dans le Route Elland.

Le Leeds United les visages voulant récupérer des points dans le match correspondant au vingt-huitième jour après avoir subi une défaite contre lui Jambon de l’Ouest lors du match précédent par un score de 2-0. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté 11 des 27 matches disputés à ce jour en Premier League, avec une séquence de 43 buts pour et 46 contre.

Du côté des visiteurs, le Chelsea Il a remporté la victoire contre le Everton lors de leur dernier match de la compétition (2-0), avec autant de Godfrey Oui Jorginho, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief des Leeds United. À ce jour, sur les 27 matchs que l’équipe a disputés en Premier League, elle en a remporté 13 et compte un bilan de 43 buts inscrits contre 25 buts reçus.

A partir de cette saison, vous pouvez suivre toute la Premier League exclusivement sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Leeds United Il a des statistiques de cinq victoires, six défaites et deux nuls en 13 matchs joués dans son domaine, indiquant qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas perdre plus de points dans son stade. Dans le rôle de visiteur, le Chelsea Il a gagné six fois, a été battu quatre fois et a fait match nul trois fois en 13 matchs joués, ils devront donc être sérieux dans le duel avec lui Leeds United pour remporter la victoire.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de Leeds UnitedEn fait, les chiffres montrent huit victoires, deux défaites et quatre nuls pour les hôtes. À son tour, l’équipe locale accumule une séquence de quatre matchs consécutifs invaincus à domicile contre Chelsea. Le dernier match que les deux équipes ont disputé dans cette compétition a eu lieu en décembre 2020 et s’est terminé sur un score de 3-1 en faveur de la Chelsea.

En référence à leur position dans le classement de la Premier League, nous pouvons voir que l’équipe visiteuse a un avantage de 12 points. Les locaux viennent à la réunion en onzième position et avec 35 points dans le casier. De leur côté, les visiteurs totalisent 47 points et occupent la cinquième position de la compétition.