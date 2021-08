Aperçu du match : León – Mazatlán

14/08/2021

Le à 02:45 CEST

Dimanche prochain à 02h00 se jouera le match de la quatrième journée de la Ligue d’Ouverture MX, qui affrontera les Lion et à Mazatlán dans le Stade Léon.

Le Lion arrive avec des esprits renforcés pour le match de la quatrième journée après avoir remporté leurs deux derniers matchs 0-1 et 2-1, le premier contre lui Querétaro en tant que visiteur et le second contre lui Tijuana Dans son domaine. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans deux des trois matches disputés jusqu’à présent.

Pour sa part, Mazatlán a récolté une égalité à un contre le Monterrey, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition, il vient donc au match avec le prétexte de garder les trois points cette fois. Avant ce match, le Mazatlán avait gagné dans deux des trois matchs disputés en Liga MX de Apertura cette saison.

En référence aux résultats en tant que local, le Lion Il a su défendre son but lors de son seul match à domicile en Apertura MX League. Dans le rôle de visiteur, le Mazatlán ils ont également remporté la victoire lors de leur seul match à l’extérieur.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Lion et les résultats sont sept défaites et deux nuls en faveur de l’équipe locale. Le dernier match auquel ils ont joué Lion et le Mazatlán Dans cette compétition, il a eu lieu en avril 2021 et s’est terminé par un résultat de 4-3 en faveur des visiteurs.