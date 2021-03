Aperçu du match: Lleida Esportiu

27/03/2021 à 11:15 CET

Dimanche prochain à 12h00, le match du dernier jour de la première phase du deuxième B sera joué, dans lequel ils seront confrontés Lleida et à Andorre dans le Camp d’Esports.

Le Lleida Esportiu atteint le vingt-deuxième match avec l’intention d’améliorer ses performances dans la compétition après avoir fait match nul lors du dernier match joué contre le Imbécile. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté huit des 19 matchs joués à ce jour et ont réussi à marquer 23 buts pour et 22 contre.

Du côté des visiteurs, le FC Andorre a récolté une égalité à un contre le L’Hospitalet, ajoutant un point dans le dernier match joué dans la compétition, de sorte qu’il arrive au match avec l’illusion de récupérer les points qui ont été laissés pour compte. Avant ce match, le FC Andorre ils avaient gagné dans huit des 19 matches disputés dans la première phase du deuxième B cette saison, avec un chiffre de 22 buts pour et 18 contre.

En ce qui concerne les performances de la maison, le Lleida Esportiu ils ont gagné cinq fois, perdu trois fois et fait match nul une fois en neuf matchs disputés jusqu’à présent, ce qui montre qu’ils glissent des points à domicile, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats en leur faveur. À la maison, le FC Andorre a été battu quatre fois et a fait match nul deux fois en neuf matchs joués, ils devront donc être sérieux dans le duel avec lui Lleida Esportiu pour remporter la victoire.

De même, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les AndorreEh bien, ils l’ont fait les trois dernières fois. La dernière fois qu’ils ont affronté le Lleida et le Andorre dans cette compétition c’était en janvier 2021 et le match s’est conclu sur un score de 1-0 en faveur de la Andorre.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la première phase du deuxième B, on peut voir qu’avant la dispute du match, le FC Andorre est en avance sur le Lleida Esportiu avec une différence de quatre points. Le Lleida Esportiu Il arrive au meeting avec 26 points dans son casier et occupe la sixième place avant le match. Quant au rival, le FC Andorre, est troisième du classement avec 30 points.