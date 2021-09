Aperçu du match : Lorient – OGC Nice

21/09/2021 à 21:02 CEST

Les Joli rendez-vous ce mercredi pour Stade Yves Allainmat-Le Moustoir se mesurer avec Lorient à son septième tour de Ligue 1, qui débutera à 21h00.

Les Lorient Il affronte le match de la septième journée avec l’envie d’ajouter plus de points à son classement après avoir fait match nul 0-0 contre le Stade de Reims à son dernier match. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté deux des six matches disputés à ce jour en Ligue 1 et ont inscrit sept buts encaissés à sept en faveur.

Du côté des visiteurs, le OGC Nice a récolté une égalité à double sens contre le AS Monaco, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition, il vient donc au match avec le prétexte de garder les trois points cette fois. À ce jour, sur les cinq matchs que l’équipe a disputés en Ligue 1, elle en a remporté trois avec un chiffre de 12 buts pour et deux contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Lorient il a gagné tous les matchs qu’il a joués à domicile jusqu’à présent. Dans le rôle de visiteur, le OGC Nice a un solde de deux victoires en deux matchs joués, donc le Lorient Vous devrez affronter un adversaire compliqué habitué à marquer des points à l’extérieur.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Lorient et les résultats sont quatre victoires, trois défaites et six nuls pour les locaux. De leur côté, les visiteurs n’ont pas perdu lors de leurs deux dernières visites au stade de la Lorient. La dernière fois qu’ils ont affronté le Lorient et le Joli Dans cette compétition, c’était en mars 2021 et le match s’est terminé par un match nul 1-1.

Si l’on analyse la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de Ligue 1, on constate que les visiteurs sont au dessus des Lorient avec une différence d’un point. Les locaux, avant ce match, sont à la septième place avec neuf points au classement. De leur côté, les visiteurs comptent 10 points et occupent la cinquième position de la compétition.