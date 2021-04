Aperçu du match: Malaga – Albacete

10 avr.2021 à 14:04 CEST

Dimanche prochain à 14h00, il aura lieu à La roseraie le duel entre Malaga et le Albacete dans le match qui correspond à la journée numéro 34 de la deuxième division.

le Malaga affronte avec optimisme la rencontre de la trente-quatrième journée pour consolider une séquence positive après avoir remporté le Lugo dans le Largeur du chariot 0-1, avec un but de David Lombán. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 12 des 33 matchs disputés à ce jour et ajoutent un chiffre de 38 buts contre 30 en faveur.

Concernant l’équipe visiteuse, le Albacete a subi une défaite à la Espanol dans le dernier match (0-3), il cherchera donc une victoire contre le Malaga pour définir le cours de la compétition. Sur les 33 matchs qu’il a disputés cette saison en deuxième division, le Albacete il en a remporté sept avec 21 buts pour et 41 contre.

En termes de performances à domicile, le Malaga ils ont un bilan de quatre victoires, six défaites et six nuls en 16 matchs à domicile, ils sont donc une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont plus d’occasions que prévu. Dans le rôle de visiteur, le Albacete a gagné trois fois et a fait match nul trois fois dans ses 16 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Malaga ajouter un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de MalagaEn fait, les chiffres montrent deux défaites et trois nuls en faveur de l’équipe locale. De même, les locaux ont un total de trois matchs d’affilée sans perdre contre ce rival en deuxième division. La dernière fois qu’ils ont affronté le Malaga et le Albacete dans ce tournoi, c’était en janvier 2021 et le match s’est terminé par un match nul 1-1.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement par 16 points en faveur de la Malaga. L’équipe de Sergio Pellicer il se classe neuvième avec 45 points sur son tableau de bord. Pour sa part, Albacete il compte 29 points et occupe la vingt-deuxième place du classement.