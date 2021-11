Aperçu du match: Manchester United affronte Everton à Walton Hall Park – Man United News And Transfer News

Alors que Manchester United Women se préparait pour son affrontement avec Everton le dimanche 14 novembre, il a été annoncé que son match du 27 mars se jouerait à Old Trafford.

Ce sera le premier match de United Women à Old Trafford avec des fans présents après y avoir joué à huis clos la saison dernière contre West Ham United.

Pour l’instant, l’accent est mis sur le match de demain à Walton Hall Park, avec un coup d’envoi prévu à 12h30.

Le choc de la Super League féminine sera diffusé sur Sky Sports et le match sera à nouveau diffusé sur MUTV à midi lundi.

Les Reds seront à nouveau privés de la milieu de terrain néerlandaise Jackie Groenen après avoir subi une blessure aux ischio-jambiers alors qu’elle était en service international.

Millie Turner est prometteuse à l’entraînement après son retour d’une vilaine blessure au genou, mais aura plus que probablement plus de temps.

Martha Thomas a fait son retour le week-end dernier contre les Spurs et espère figurer à nouveau ce week-end.

United occupe la cinquième place de la WSL tandis que les Toffees sont actuellement 10e après avoir perdu leurs deux derniers matchs de la WSL.

United a un solide bilan contre Everton, remportant cinq de ses sept rencontres à ce jour, faisant match nul et perdant l’autre lors du match de la Coupe Conti en décembre dernier.

Lors de leur dernière rencontre, United a battu Everton 2-0 avec des buts de Kirsty Hanson et Ella Toone.

Toone est actuellement dans la forme de sa vie et a remporté le prix PFA Player of the Month pour octobre et United espère qu’elle continuera cette course de forme tout au long de leurs matches de novembre.

Bien que United soit le favori pour remporter le match, Everton ne doit pas être sous-estimé et un match acharné semble être prévu demain.