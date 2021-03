Aperçu du match: Manchester United

13/03/2021 à 20:17 CET



Dimanche prochain à 20h15 se jouera le match de la vingt-huitième journée de la Premier League, qui affrontera Homme Utd et à Jambon de l’Ouest dans le Old Trafford.

Le Manchester United Il affronte le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son classement après avoir fait match nul 0-0 contre lui Palais de cristal dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 15 des 28 matchs disputés à ce jour, avec 55 buts pour et 32 ​​contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Jambon de l’Ouest a été imposé à Leeds United 2-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Lingard Oui Dawson, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de la Manchester United. À ce jour, sur les 27 matchs joués par le Jambon de l’Ouest en Premier League, il en a remporté 14 avec un bilan de 42 buts en faveur et 31 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Manchester United Il a gagné six fois, a été battu quatre fois et a fait match nul trois fois en 13 matchs disputés jusqu’à présent, des valeurs qui peuvent lui paraître encourageantes. Jambon de l’Ouest, puisqu’ils montrent une certaine faiblesse des prémisses dans les matchs qui se jouent dans le Old Trafford. À la maison, le Jambon de l’Ouest Il a un bilan de six victoires, quatre défaites et trois nuls en 13 matchs joués, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de Manchester UnitedEn fait, les chiffres montrent 20 victoires, deux défaites et trois nuls en faveur de l’équipe locale. À leur tour, les habitants ne sont pas vaincus avec le Jambon de l’Ouest lors de vos 12 dernières visites. La dernière confrontation entre les Homme Utd et le Jambon de l’Ouest Cette compétition a eu lieu en décembre 2020 et s’est terminée par un résultat 1-3 en faveur de la Homme Utd.

À ce jour, entre le Manchester United et le Jambon de l’Ouest il y a une différence de six points dans le classement. Le Manchester United Il a 54 points dans la boîte, se classant deuxième. En revanche, les visiteurs ont 48 points et occupent la cinquième position du championnat.