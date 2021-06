Aperçu du match : Melilla CD

05/06/21 à 12:13 CEST

Dimanche prochain à 12h00 se jouera le match de la dernière journée de la deuxième phase de la troisième division, dans lequel nous verrons le Melilla et à Atlético Porcuna au L’Espiguera.

le CD Melilla cherche à améliorer sa position dans la compétition après avoir perdu son dernier match contre lui Union sportive de Maracena par un score de 5-2. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté quatre des neuf matchs disputés à ce jour, avec une séquence de 27 buts pour et 41 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Atlético Porcuna a subi une défaite contre Alhaurino dans le dernier match (0-1), il vient donc au match avec le besoin de renouer avec la victoire sur le terrain de CD Melilla. À ce jour, sur les sept matchs que l’équipe a disputés dans la deuxième phase de la troisième division, elle en a remporté deux avec un bilan de 32 buts pour et 30 contre.

En référence aux résultats en tant que local, le CD Melilla ils ont gagné trois fois et fait match nul une fois en quatre matchs joués jusqu’à présent, ce qui en fait une équipe très difficile à battre à domicile. A la maison, le Atlético Porcuna a gagné une fois dans ses trois matchs jusqu’à présent, donc les joueurs du CD Melilla Ils doivent défendre leur objectif pour éviter les surprises.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements au domicile du CD Melilla et les résultats sont une victoire pour les habitants. Le dernier match auquel ils ont joué Melilla et le Atlético Porcuna dans cette compétition a eu lieu en décembre 2019 et s’est terminée par un résultat de 2-1 en faveur de la Melilla.

De plus, les deux équipes sont à égalité à 30 points au classement de la deuxième phase de troisième division, le match peut donc être une bonne occasion de casser les tableaux. le CD Melilla est en sixième position tandis que, pour sa part, le Atlético Porcuna il est cinquième en attendant le prochain match.