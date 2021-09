Aperçu du match : Melilla – Recreativo Granada

in

17/09/2021 à 20h01 CEST

Samedi prochain à 20h00 se jouera le match de la troisième journée de la deuxième RFEF, qui affrontera les Melilla et à Récréatif Grenade dans le Municipalité lvarez Claro.

Les Melilla Il atteint le troisième match avec l’intention d’améliorer ses performances dans le championnat après avoir fait match nul le dernier match joué contre le Marchamalo. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté l’un des deux matchs disputés à ce jour et ajoutent un chiffre de zéro but encaissé à un en faveur.

Du côté des visiteurs, le Récréatif Grenade a obtenu un nul contre le Real Murcie, ajoutant un point dans le dernier match joué de la compétition, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son tableau d’affichage devant le Melilla. Sur les deux matchs qu’il a disputés cette saison de la deuxième RFEF, le Récréatif Grenade il n’en a remporté aucun avec un solde d’un but pour et un contre.

En référence à la performance locale, le Melilla il a remporté le seul match qu’il a joué dans son stade jusqu’à présent. Dans le rôle de visiteur, le Récréatif Grenade a signé un tirage au sort dans son seul engagement en tant que visiteur à ce jour dans la compétition.

Si l’on analyse la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de la deuxième RFEF, on constate que la Melilla ils devancent l’équipe visiteuse avec deux points d’avance. A ce moment, le Melilla il compte quatre points et occupe la septième position. Pour sa part, Récréatif Grenade il compte deux points et occupe la treizième position du classement.