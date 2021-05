Aperçu du match: Messenger – Boulangerie Pulido

07/05/2021 à 18:02 CEST

le Courrier de livraison joue ce samedi à 18h00 son deuxième match de la deuxième phase de la troisième division contre la Boulangerie polie dans le Silvestre Carrillo.

le Courrier de livraison vient avec optimisme pour le match de la deuxième journée après avoir remporté la victoire à l’extérieur Annexe du stade de Gran Canaria par 1-3 devant Las Palmas C, avec des buts de De Salles, Ale Oui Omar Fleitas.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Boulangerie polie vient de gagner à domicile 2-0, avec un objectif de Braulio Lopez contre Tenisca dans le dernier match joué, il espère donc répéter le score, maintenant dans le stade de la Courrier de livraison.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de Courrier de livraisonEn fait, les chiffres montrent une victoire et deux défaites pour l’équipe locale. La dernière confrontation entre les Courrier de livraison et le Boulangerie polie Ce tournoi s’est tenu en octobre 2019 et s’est terminé sur un résultat de 0-5 en faveur des visiteurs.

En référence à la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, nous pouvons voir que les locaux sont en tête avec un avantage de huit points par rapport à la Courrier de livraison. le Courrier de livraison Il arrive au meeting avec 43 points dans son casier et occupant la première place avant le match. En revanche, les visiteurs sont en deuxième position avec 35 points.