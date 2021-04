Aperçu du match: Minerva – Murcia City

10/04/2021 à 12:27 CEST

le Minerve et le Murcie Ils se retrouveront lors de leur premier match de la deuxième phase de la troisième division, qui débutera ce dimanche à 11h30.

le Minerve il était en neuvième position dans la première phase de la troisième division avec 20 points et un bilan de 24 buts en faveur et 36 contre.

Quant au visiteur, le Murcie il était neuvième dans la phase précédente de la ligue avec 21 points et des chiffres de 13 buts en sa faveur et 18 contre.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés par le passé au stade de la Minerve et le bilan est de deux victoires en faveur de l’équipe locale. De même, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les MurcieEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. Le dernier match auquel ils ont joué Minerve et le Murcie dans ce tournoi, c’était en novembre 2019 et s’est terminé sur un résultat de 3-0 en faveur des locaux.