Aperçu du match: Minnesota United

24/04/2021 à 02:01 CEST

le Minnesota United joue ce dimanche à 2h00 son troisième match de Major League Soccer contre le Véritable lac salé dans le Champ d’Allianz.

le Minnesota United les visages voulant récupérer des sentiments positifs dans le match correspondant au troisième jour après avoir perdu son dernier match contre lui Sounders de Seattle par un score de 4-0. Depuis le début de la compétition, les locaux n’ont remporté aucun des matchs disputés à ce jour dans la Major League Soccer et ont réussi à marquer zéro but pour et quatre contre.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Champ d’Allianz et le bilan est de quatre victoires et un nul en faveur de la Minnesota United. À son tour, l’équipe locale a une séquence de cinq matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le Véritable lac salé. La dernière fois qu’ils ont joué au Minnesota United et le Véritable lac salé dans ce tournoi, c’était en septembre 2020 et le match s’est terminé par un match nul 0-0.

De plus, les deux équipes sont à égalité à zéro point au classement de la Major League Soccer, donc le match peut être une bonne occasion de briser les tableaux. L’équipe locale est treizième, tandis que l’équipe visiteuse est actuellement à la neuvième place.