Aperçu du match : Montañesa – Figueres

05/06/21 à 12:13 CEST

le Figueres visite ce dimanche pour Municipale de Nou Barris se mesurer avec montagne dans leur neuvième duel de la deuxième phase de la troisième division, qui débutera à 12h00.

le montagne veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la neuvième journée après avoir perdu son dernier match contre lui À. Horta par un score de 1-0. Depuis le début de la compétition, les locaux n’ont gagné aucun des huit matchs disputés jusqu’à présent en deuxième phase de troisième division avec un chiffre de 13 buts pour et 47 contre.

Du côté des visiteurs, le Figueres ne pouvait pas gagner à CF Pobla de Mafumet lors de son dernier match (0-2), il cherchera donc la victoire contre le montagne pour fixer le cap dans la compétition. À ce jour, sur les huit jeux que le Figueres Dans la deuxième phase de la troisième division, il en a remporté quatre avec un chiffre de 28 buts pour et 37 contre.

Concernant la performance dans son stade, le montagne ils ont réalisé un bilan de deux défaites et deux nuls en quatre matchs disputés à domicile, ce qui offre plus d’opportunités que prévu aux visiteurs, qui pourraient gagner plus facilement. Aux sorties, le Figueres a un bilan de deux victoires, une défaite et un match nul en quatre matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ils devront donc devenir sérieux dans le duel avec lui montagne pour remporter la victoire.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de montagne, les chiffres montrent deux défaites et deux nuls pour les hôtes. La dernière fois qu’ils ont affronté le montagne et le Figueres dans ce tournoi, c’était en avril 2017 et le match s’est terminé sur un score de 1-2 en faveur de Figueres.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de la deuxième phase de troisième division, nous pouvons voir que le Figueres ils devancent l’équipe locale avec 21 points d’avance. L’équipe de Ramon Calderé il se classe 10e avec 14 points sur son tableau de bord. Pour sa part, le Figueres il compte 35 points et occupe la quatrième position du classement.