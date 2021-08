Aperçu du match : Nagoya Grampus

in

14/08/2021 à 11h00 CEST

Dimanche prochain à 11h00 se jouera le match de la vingt-quatrième journée de la J1 Japanese League, dans lequel nous verrons le Nagoya Grampus et à bellmar Shonan dans le Stade Toyota.

Le Nagoya Grampus attend avec impatience de retrouver des sentiments positifs dans le match correspondant à la vingt-quatrième journée après avoir perdu son dernier match contre lui Yokohama par un score de 2-0. De plus, les locaux ont remporté 11 des 22 matchs disputés jusqu’à présent en J1 Japanese League, avec une séquence de 23 buts pour et 18 contre.

Pour sa part, bellmar Shonan a subi une défaite contre Bois de Kashima lors du dernier match (1-2), de sorte qu’une victoire contre le Nagoya Grampus Cela vous aiderait à améliorer votre palmarès en compétition. À ce jour, sur les 23 matchs que l’équipe a disputés en J1 Ligue japonaise, elle en a remporté quatre avec un chiffre de 22 buts pour et 30 contre.

En référence aux résultats en tant que local, le Nagoya Grampus a un bilan de cinq victoires, quatre défaites et un match nul en 10 matchs joués à domicile, indiquant que le bellmar Shonan Vous pouvez avoir une chance de marquer un score positif dans ce match. Dans le rôle de visiteur, le bellmar Shonan Il a gagné deux fois, il a été battu six fois et a fait match nul trois fois en 11 matches disputés, des chiffres qui ne montrent pas un bilan trop optimiste pour le match qui le mesurera avec le Nagoya Grampus.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade Toyota, se soldant par une défaite et un match nul en faveur du Nagoya Grampus. La dernière fois qu’ils ont joué le Nagoya Grampus et le bellmar Shonan dans ce tournoi, c’était en avril 2021 et ils ont fini par faire match nul 0-0.

En ce moment, entre le Nagoya Grampus et le bellmar Shonan il y a un écart de 16 points au classement. Les locaux arrivent à la rencontre en sixième position et avec 37 points au casier. De leur côté, les visiteurs totalisent 21 points et occupent la dix-septième position du tournoi.