Aperçu du match: Nashville SC

07/05/2021 à 19:31 CEST

le Nashville disputera son cinquième match en Major League Soccer contre le Révolution de la Nouvelle-Angleterre, qui aura lieu samedi prochain à 19h30 au Stade Nissan.

le Nashville SC Il affronte le match de la cinquième journée avec l’envie d’ajouter plus de points à son tableau de classement après avoir fait match nul 0-0 contre le Inter Miami dans son dernier match. De plus, les hôtes n’ont gagné dans aucun des trois matches disputés à ce jour en Major League Soccer avec un chiffre de quatre buts pour et quatre contre.

Du côté des visiteurs, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Atlanta United en tant que local et le DC United dans son domaine, respectivement 2-1 et 1-0, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de Nashville SC. Avant ce match, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre il avait remporté deux des trois matchs disputés en Major League Soccer cette saison et a un record de cinq buts marqués contre trois buts reçus.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Nashville SC a réalisé trois matchs nuls en trois matchs joués dans son stade, de sorte que les visites au stade Stade Nissan Ils ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. À la maison, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre il a dû se contenter d’un match nul dans son seul différend à l’extérieur.

Auparavant, il y avait eu d’autres duels dans le Stade Nissan et les résultats sont à égalité en faveur de Nashville SC. La dernière fois qu’ils ont affronté le Nashville et le Révolution de la Nouvelle-Angleterre Dans cette compétition, c’était en octobre 2020 et le match s’est terminé par un match nul 1-1.

En référence à leur position dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que les visiteurs sont au-dessus du Nashville SC avec une différence de quatre points. Les locaux, avant ce match, sont à la huitième place avec trois points au classement. De leur côté, les visiteurs ont sept points et occupent la première place de la compétition.