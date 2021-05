Aperçu du match: New England Revolution

16/05/2021 à 00:15 CEST

Lundi prochain à 00h00 se jouera le match de la septième journée de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons le différend de victoire Révolution de la Nouvelle-Angleterre et à Columbus Crew dans le Stade Gillette.

le Révolution de la Nouvelle-Angleterre Il affronte le match de la septième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son classement après avoir fait match nul 1-1 contre lui. Union de Philadelphie dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté deux des cinq matchs disputés à ce jour dans la Major League Soccer avec six buts en faveur et six contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Columbus Crew ne pouvait pas gagner à Toronto FC lors de son dernier match (2-0), il vient donc à la rencontre avec la nécessité de revenir à la victoire sur le terrain de Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Avant ce match, le Columbus Crew il avait gagné dans l’un des quatre matchs disputés en Major League Soccer cette saison et a un record de trois buts concédés contre trois en faveur.

En ce qui concerne la performance dans son stade, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre il a réussi à battre tous ses matchs à domicile en Major League Soccer jusqu’à présent. Aux sorties, le Columbus Crew a un bilan d’une défaite et un nul en deux matchs joués, il devra donc tout donner dans le stade du Révolution de la Nouvelle-Angleterre pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Stade Gillette et le bilan est de 17 victoires, 14 défaites et 11 nuls en faveur de la Révolution de la Nouvelle-Angleterre. De même, l’équipe visiteuse est sur une lancée dans ses déplacements dans cette compétition, puisqu’elle a remporté deux matchs de suite au stade de la Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Le dernier match auquel ils ont joué Révolution de la Nouvelle-Angleterre et le Columbus Crew dans cette compétition, c’était en décembre 2020 et s’est terminée par un résultat 1-0 en faveur de la Columbus Crew.

En analysant la situation de ces équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que le Révolution de la Nouvelle-Angleterre ils sont en avance sur l’équipe visiteuse avec une avance de trois points. Les locaux viennent au match en deuxième position et avec huit points dans le casier. De son côté, l’équipe visiteuse est neuvième avec cinq points.