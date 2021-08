Aperçu du match : New York Red Bulls

08/04/2021 à 02:00 CEST

Le Taureaux rouges joue ce jeudi à 2:00 son vingt-troisième match de Major League Soccer contre le Cincinnati dans le Arène Red Bull.

Le Les Red Bulls de New York affronte avec l’espoir de retrouver des sentiments positifs dans le match qui correspond à la vingt-troisième journée après avoir perdu le dernier match contre le Révolution de la Nouvelle-Angleterre par un score de 2-3. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté cinq des 15 matchs disputés à ce jour, avec une séquence de 20 buts pour et 20 contre.

Du côté des visiteurs, le Cincinnati a récolté un nul nul contre le DC United, ajoutant un point dans le dernier match joué dans la compétition, de sorte qu’il arrive au match avec l’illusion de récupérer les points qui lui ont été laissés. Avant ce match, le Cincinnati il avait remporté trois des 15 matchs disputés en Major League Soccer cette saison, avec un bilan de 17 buts marqués contre 29 encaissés.

En tant que local, le Les Red Bulls de New York il a gagné quatre fois, il a été battu deux fois et il a fait match nul une fois en sept matchs joués jusqu’à présent, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. A la maison, le Cincinnati a un bilan de trois victoires, quatre défaites et deux nuls en neuf matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ils devront donc devenir sérieux dans le duel avec lui Les Red Bulls de New York pour remporter la victoire.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Arène Red Bull, obtenant ainsi deux victoires et une défaite en faveur de la Les Red Bulls de New York. Le dernier match auquel ils ont joué Taureaux rouges et le Cincinnati dans cette compétition a eu lieu en septembre 2020 et s’est terminée par un résultat de 0-1 en faveur de la Cincinnati.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que les locaux sont en avance avec un avantage de quatre points sur les Les Red Bulls de New York. A ce moment, le Les Red Bulls de New York il compte 18 points et occupe la neuvième position. Quant à l’équipe visiteuse, le Cincinnati, est douzième au classement avec 14 points.