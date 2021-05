Aperçu du match: Oita Trinita

05/01/2021 à 07:00 CEST

le Shimizu S-Pulse voyager ce dimanche pour & Omacr; ita Bank Dome se mesurer avec Oita Trinita à son douzième tour de la J1 Japanese League, qui débutera à 7h00.

le Oita Trinita les visages voulant récupérer des sentiments positifs dans le match correspondant au douzième jour après avoir subi une défaite contre lui Rouges Urawa lors du match précédent par un score de 3-2. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté l’un des 10 matchs joués à ce jour, avec une séquence de sept buts en faveur et 17 contre.

Du côté des visiteurs, le Shimizu S-Pulse a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Bellmare de Shonan lors de son dernier match, pour qu’il vienne à la rencontre avec l’illusion de récupérer les points qui ont été laissés pour compte. Sur les 11 matchs qu’il a disputés cette saison de la Ligue japonaise J1, le Shimizu S-Pulse il en a remporté deux avec un solde de 10 buts pour et 14 contre.

En ce qui concerne la performance dans son stade, le Oita Trinita a été battu trois fois et a fait match nul deux fois en cinq matchs joués jusqu’à présent, de sorte que les visites au stade & Omacr; ita Bank Dome Ils ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. Dans le rôle de visiteur, le Shimizu S-Pulse Il a un bilan de deux victoires, deux défaites et deux nuls en six matchs joués, ce qui en fait une équipe qui marque généralement des points à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le & Omacr; ita Bank Dome, en fait, les chiffres montrent trois victoires, deux défaites et trois nuls en faveur de la Oita Trinita. De même, les locaux ont un total de deux matchs consécutifs invaincus contre ce rival dans la Ligue japonaise J1. La dernière fois qu’ils ont joué au Oita Trinita et le Shimizu S-Pulse Dans cette compétition, c’était en octobre 2020 et le match s’est terminé par un 2-1 pour les locaux.

Actuellement, entre Oita Trinita et le Shimizu S-Pulse il y a une différence de six points dans le classement. L’équipe de Tomohiro Katanosaka il se classe à la dix-septième place avec cinq points sur son tableau de bord. De leur côté, les visiteurs ont 11 points et occupent la quinzième position du tournoi.