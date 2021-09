Aperçu du match : Olympique Lyonnais

11/09/2021 à 20h46 CEST

Dimanche prochain à 20h45 se jouera le match de la cinquième journée de Ligue 1 qui mesurera le Lyonnais et à Strasbourg dans le Parc Olympique Lyonnais.

Les Olympique Lyonnais Il arrive avec impatience à la cinquième journée après avoir gagné sur son terrain par un score de 0-1 à FC Nantes dans le Stade de la Beaujoire, avec un objectif de Moussa Dembélé. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté l’un des quatre matchs disputés jusqu’à présent, avec cinq buts pour et sept contre.

Concernant les visiteurs, le Course de Strasbourg réussi à vaincre le Brest 3-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec autant de Jean-Kévin Duverne, Adrien Thomas et Sanjin prcic, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de Olympique Lyonnais. À ce jour, sur les quatre matchs joués par le Course de Strasbourg En Ligue 1, l’un d’eux s’est imposé avec un bilan de six buts pour et huit contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Olympique Lyonnais il a réalisé des statistiques de deux nuls en deux matchs joués à domicile, il devra donc très bien défendre son but s’il ne veut pas perdre plus de points au championnat. Dans le rôle de visiteur, le Course de Strasbourg il n’a pas réussi à s’imposer dans sa seule nomination en tant que visiteur jusqu’à présent dans la compétition.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Parc Olympique Lyonnais, obtenant ainsi 14 victoires, une défaite et trois nuls en faveur de la Olympique Lyonnais. A su vez, los locales llevan un total de dos partidos seguidos sin perder frente a este rival en la Ligue 1. El último enfrentamiento en esta competición entre ambos equipos se jugó en febrero de 2021 y acabó con un marcador de 3-0 a favor du Lyonnais.

En analysant leur position au classement de Ligue 1, on constate que l’équipe locale a un point d’avance sur le Course de Strasbourg. L’équipe de Pierre Bosz il se classe neuvième avec cinq points sur son tableau de bord. Quant au rival, le Course de Strasbourg, est en treizième position avec quatre points.