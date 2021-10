Aperçu du match : Orlando City

02/10/2021 à 1h30 CEST

Dimanche prochain à 01h30 se jouera le match de la trente-huitième journée de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons la victoire à Ville d’Orlando et à DC United dans le Stade Exploria.

Les Ville d’Orlando Il affronte le match de la trente-huitième journée avec l’envie d’ajouter plus de points à son classement après avoir signé un match nul contre lui Nashville SC à son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 10 des 27 matches disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 39 buts pour et 40 contre.

Pour sa part, DC United a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Minnesota United dans son fief et le Cincinnati à domicile, 3-1 et 4-2 respectivement, il espère donc répéter le résultat, cette fois au stade de Ville d’Orlando. Avant ce match, le DC United il avait remporté 12 des 27 matchs disputés en Major League Soccer cette saison, avec 48 buts pour et 39 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Ville d’Orlando Il a réalisé un bilan de sept victoires, deux défaites et quatre nuls en 13 matchs joués à domicile, ce qui montre qu’il perd des points à domicile, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats positifs. Aux sorties, le DC United Il a un bilan de deux victoires, huit défaites et quatre nuls en 14 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui ne montrent pas un bilan excessivement optimiste pour le match qu’il mesurera contre lui. Ville d’Orlando.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le stade de la Ville d’Orlando et le bilan est de quatre victoires, une défaite et un match nul pour les locaux. De plus, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs deux dernières visites au stade de la Ville d’Orlando. La dernière fois qu’ils ont affronté le Ville d’Orlando et le DC United Dans la compétition, c’était en mai 2021 et le match s’est conclu sur un score de 0-1 en faveur des locaux.

En référence à leur position dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que les visiteurs ont un avantage d’un point par rapport au Ville d’Orlando. L’équipe de James O’connor Il entre dans le match en septième position et avec 39 points avant le match. En revanche, les visiteurs sont en troisième position avec 40 points.