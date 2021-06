Aperçu du match : Orlando City

in

22/06/2021 à 1h30 CEST

le Ville d’Orlando jouera son douzième match en Major League Soccer contre le Tremblements de terre de San José, qui débutera ce mercredi à 13h30 au Stade Exploria.

le Ville d’Orlando affronte le match avec des esprits renforcés après avoir remporté le Toronto FC dans le Champ BMO par 2-3, avec des buts de Nani, Akindele Oui Urso junior. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté quatre des huit matchs disputés jusqu’à présent, avec 11 buts marqués contre six encaissés.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Tremblements de terre de San José a obtenu un nul contre le Austin FC, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition, il arrive donc au match avec le prétexte de conserver les trois points cette fois. Sur les neuf matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le Tremblements de terre de San José Il en a remporté trois et ajoute un chiffre de 12 buts encaissés contre 11 en faveur.

En référence aux résultats en tant que local, le Ville d’Orlando il a gagné deux fois et fait match nul deux fois en quatre matchs joués jusqu’à présent, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. Aux sorties, le Tremblements de terre de San José Il n’a gagné qu’une fois en quatre matchs disputés, des chiffres qui ne montrent pas un bilan excessivement optimiste pour le match qui le mesurera avec le Ville d’Orlando.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de la Ville d’Orlando, les chiffres montrent une victoire et un match nul en faveur de l’équipe locale. À leur tour, les locaux ont un total de deux matchs de suite sans perdre contre ce rival de la Major League Soccer. Le dernier match auquel ils ont joué Ville d’Orlando et le Tremblements de terre de San José Ce tournoi a eu lieu en septembre 2019 et s’est terminé sur un résultat de 3-0 en faveur de la Tremblements de terre de San José.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que le Ville d’Orlando ils devancent l’équipe visiteuse avec une avance de cinq points. Les locaux, avant ce match, sont à la deuxième place avec 15 points au classement. De son côté, l’équipe visiteuse est huitième avec 10 points.