Aperçu du match: Pampelune – Cantolagua

21/05/2021 à 18:07 CEST

Samedi prochain à 18h00 se jouera le match de la cinquième journée de la deuxième phase de la troisième division, qui mesurera à Pampelune et à Cantolagua dans le Beitikuntzea (Lizasoain).

le Pampelune Il a hâte de participer à la cinquième journée après avoir remporté les deux derniers matchs contre lui Coupures hors de son champ et devant le Murchante dans son domaine par 0-1 et 2-1, respectivement. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté quatre des quatre matchs disputés à ce jour et ajoutent un chiffre de 21 buts encaissés contre 36 en faveur.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Cantolagua a subi une défaite à la Burladés dans le dernier match (0-3), il vient donc au match dans l’espoir de gagner à nouveau. Avant ce match, le Cantolagua ils n’avaient remporté aucun des quatre matchs disputés dans la deuxième phase de la troisième division cette saison, avec un solde de 32 buts en faveur et 27 contre.

En ce qui concerne les performances de la maison, le Pampelune il a remporté tous les matchs qu’il a disputés à domicile jusqu’à présent. Dans le rôle de visiteur, le Cantolagua a un solde de deux nuls en deux matchs joués, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Pampelune ajouter un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Beitikuntzea (Lizasoain), obtenant ainsi trois victoires et une défaite au profit de la Pampelune. De même, la séquence des locaux est à noter, qui ont remporté deux matchs de suite à domicile contre le Cantolagua. La dernière fois qu’ils ont affronté le Pampelune et le Cantolagua dans la compétition c’était en janvier 2019 et le match s’est terminé sur un score de 3-1 en faveur des visiteurs.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, nous pouvons voir que l’équipe locale a un avantage de neuf points par rapport à la Cantolagua. L’équipe de Aritz Gomara Il arrive au match en première position et avec 42 points avant le match. Pour sa part, le Cantolagua il a 33 points et est classé troisième du tournoi.