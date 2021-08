Aperçu du match : Portland Timbers

15/08/2021 à 02:30 CEST

Le Bois de Portland joue ce lundi à 14h30 son 26e match de Major League Soccer contre lui Sondeurs de Seattle dans le Parc de la Providence.

Le Bois de Portland affronte avec optimisme le match de la vingt-sixième journée pour consolider une séquence de victoires après avoir remporté le Véritable lac salé dans le Parc de la Providence 3-2, avec des buts de mûre, Chara Oui Asprilla. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté sept des 17 matchs disputés à ce jour et ont réussi à inscrire 23 buts pour et 29 contre.

Du côté des visiteurs, le Sondeurs de Seattle a récolté une égalité à un contre le FC Dallas, ajoutant un point dans le dernier match joué de la compétition, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son tableau de classement contre le Bois de Portland. Sur les 18 matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le Sondeurs de Seattle il en a remporté neuf avec 26 buts pour et 14 contre.

En référence à la performance locale, le Bois de Portland Il a un bilan de six victoires, deux défaites et un nul en neuf matchs disputés à domicile, ce qui montre qu’il perd des points dans son fief, donnant aux visiteurs la possibilité d’obtenir des résultats en leur faveur. Dans le rôle de visiteur, le Sondeurs de Seattle ils ont gagné quatre fois et ont fait match nul deux fois en sept matchs disputés, de sorte que le duel pourrait être le plus serré entre les deux équipes.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Parc de la ProvidenceEn fait, les chiffres montrent neuf victoires, six défaites et trois nuls en faveur de la Bois de Portland. Le dernier match auquel ils ont joué Bois de Portland et le Sondeurs de Seattle Dans cette compétition, c’était en mai 2021 et s’est terminé par un résultat de 1-2 pour les visiteurs.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que les deux équipes sont séparées de 10 points en faveur de Sondeurs de Seattle. L’équipe de Giovanni Savarese il se classe septième avec 23 points sur son tableau de bord. De leur côté, les visiteurs totalisent 33 points et occupent la deuxième position du tournoi.