Aperçu du match : Portland Timbers

Les Bois de Portland jouera son trente-troisième match en Major League Soccer contre le Rapides du Colorado, qui débutera ce jeudi à 16h00 dans le Parc de la Providence.

Les Bois de Portland Il arrive avec enthousiasme pour la trente-troisième journée après avoir remporté ses deux derniers matchs 0-1 et 0-2, le premier contre le Whitecaps de Vancouver hors de son champ et le second contre lui Dynamo de Houston à domicile. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 10 des 23 matches disputés à ce jour, avec 32 buts marqués contre 39 encaissés.

Du côté des visiteurs, le Rapides du Colorado a récolté une égalité à un contre le LA Galaxie, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition, de sorte qu’il arrive à la rencontre avec l’illusion de récupérer les points qui lui ont été laissés. Sur les 22 matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le Rapides du Colorado Il en a remporté 12 avec un bilan de 32 buts pour et 21 contre.

En termes de performances à domicile, le Bois de Portland Il a gagné six fois, a été battu trois fois et a fait match nul une fois en 10 matchs joués jusqu’à présent, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra travailler dur pour gagner. Dans le rôle de visiteur, le Rapides du Colorado a un bilan de six victoires, trois défaites et deux nuls en 11 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ils devront donc devenir sérieux dans le duel avec lui Bois de Portland pour remporter la victoire.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de Bois de PortlandEn fait, les chiffres montrent huit victoires, deux défaites et un match nul en faveur de l’équipe locale. À son tour, l’équipe visiteuse accumule deux matches de suite sans perdre à l’extérieur contre Bois de Portland. La dernière fois qu’ils ont joué le Bois de Portland et le Rapides du Colorado dans cette compétition c’était en novembre 2020 et le match s’est terminé sur un 0-1 favorable au Rapides du Colorado.

Actuellement, le Rapides du Colorado il est en tête du classement avec neuf points d’écart par rapport à son rival. L’équipe de Giovanni Savarese il se classe cinquième avec 33 points sur son tableau de bord. De leur côté, les visiteurs totalisent 42 points et occupent la troisième position de la compétition.