Aperçu du match : Puebla – Cruz Azul

24/09/2021

Le à 04:30 CEST

Les Croix Bleue voyage ce samedi à Stade Cuauhtémoc se mesurer avec Puebla dans sa dixième manche de la Liga MX de Apertura, qui débutera à 3h00.

Les Puebla arrive à la réunion avec l’intention d’améliorer leur nombre dans la compétition après avoir fait match nul le dernier match joué contre le Lagune de Santos. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté l’un des neuf matches disputés à ce jour.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Croix Bleue Il a remporté la victoire contre le Querétaro lors de leur dernier match de la compétition (2-0), avec des buts de Lucas passerini et Brayan Angulo, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de la Puebla. À ce jour, sur les neuf matches que le Croix Bleue en Liga MX de Apertura, il en a remporté trois.

En tant que local, le Puebla il a gagné une fois, il a été battu une fois et il a fait match nul deux fois en quatre matchs joués jusqu’à présent, une indication qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas que plus de points s’échappent dans son stade. Aux sorties, le Croix Bleue ils ont gagné une fois et perdu une fois lors de leurs quatre matchs jusqu’à présent, ce qui en fait un outsider performant.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Stade Cuauhtémoc et le bilan est de trois défaites et huit nuls en faveur de la Puebla. De plus, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs quatre dernières visites au stade de la Puebla. La dernière rencontre que les deux équipes ont disputée dans ce tournoi a eu lieu en janvier 2021 et s’est conclue par un résultat de 0-1 en faveur de la Puebla.