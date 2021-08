Aperçu du match : Puebla – Querétaro

27/08/2021

Le à 04:15 CEST

Samedi prochain à 04h00 se jouera la rencontre de la septième journée de la Ligue d’Ouverture MX, qui mesurera à Puebla et à Querétaro dans le Stade Cuauhtémoc.

Les Puebla atteint la septième journée avec l’intention de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Pumas UNAM dans le match précédent par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les locaux n’ont gagné aucun des six matches disputés jusqu’à présent en Apertura MX League, avec une séquence de trois buts pour et neuf contre.

Du côté des visiteurs, le Querétaro il a été battu 0-2 lors du dernier match qu’il a joué contre le Pachuca, il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et guider sa carrière dans la compétition. Avant ce match, le Querétaro il n’avait remporté aucun des six matchs disputés en Liga MX de Apertura cette saison, avec un bilan d’un but et sept contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Puebla a un record d’une défaite et d’un match nul en deux matchs joués dans son domaine, de sorte que les visites au stade Stade Cuauhtémoc ils ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. Dans le rôle de visiteur, le Querétaro a perdu une fois et a fait match nul deux fois en trois matchs disputés, ce qui signifie qu’il devra faire beaucoup d’efforts lors de sa visite au stade de la Puebla si vous voulez améliorer ces chiffres.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements au domicile du Puebla et les résultats sont sept victoires, quatre défaites et six nuls pour les locaux. De plus, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs deux dernières visites au stade de la Puebla. La dernière fois qu’ils ont affronté le Puebla et le Querétaro dans ce tournoi, c’était en février 2021 et le match s’est terminé par un match nul 1-1.

À l’heure actuelle, les deux équipes sont à égalité à trois points du classement de la Liga MX de Apertura, le prochain match pourrait donc être une bonne occasion de rompre l’égalité. L’équipe à domicile est 15e, tandis que l’équipe visiteuse est actuellement à la 16e place.