Aperçu du match: Puebla – Santos Laguna

23/05/2021

Allumé à 02h30 CEST

Lundi prochain à 02h00 se jouera le match de la troisième journée de la Liga MX de Clausura, qui se mesurera à Puebla et à Les saints dans le Stade de Cuauhtémoc.

le Puebla arrive au troisième match avec l’intention d’améliorer sa performance dans la compétition après avoir fait match nul 0-0 contre lui Santos Laguna dans son dernier match. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté sept des 17 matchs disputés à ce jour en Liga MX de Clausura avec un chiffre de 25 buts en faveur et 14 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Santos Laguna a réalisé un nul nul contre le Puebla, ajoutant un point dans le dernier match joué dans la compétition, de sorte qu’il arrive au match avec l’illusion de récupérer les points qui ont été laissés pour compte. Sur les 17 matchs qu’il a disputés cette saison de la Liga MX de Clausura, le Santos Laguna Il en a remporté sept avec 18 buts pour et 13 contre.

En ce qui concerne les résultats en tant que local, le Puebla Il a réalisé un bilan de trois victoires, deux défaites et quatre nuls en neuf matchs disputés dans son domaine, de sorte que nous ne pourrons pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra s’efforcer de gagner. À la maison, le Santos Laguna a gagné une fois, a perdu quatre fois et a fait match nul trois fois en huit matchs joués, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Puebla ajouter un résultat positif à la maison.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Puebla et les résultats sont deux victoires, cinq défaites et neuf nuls pour les locaux. De plus, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs huit dernières visites au stade de la Puebla. La dernière confrontation entre les Puebla et le Les saints Dans cette compétition, elle a eu lieu en mai 2021 et s’est terminée avec un score de 3-0 pour les visiteurs.

À ce moment, le Puebla il est en tête du classement avec une différence de deux points par rapport à son rival. Les locaux, avant ce match, sont à la troisième place avec 28 points au classement. De leur côté, les visiteurs sont en cinquième position avec 26 points.