Aperçu du match : Puebla – Tigres UANL

13/08/2021

Le à 02:30 CEST

Le Tigres de l’UANL visite ce samedi pour Stade Cuauhtémoc se mesurer avec Puebla dans leur quatrième match de l’Ouverture MX League, qui débutera à 2:00.

Le Puebla il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la quatrième journée après avoir perdu son dernier match contre lui Amérique par un score de 2-0. De plus, les locaux n’ont gagné dans aucun des trois matches disputés jusqu’à présent avec un chiffre d’un but pour et cinq contre.

Concernant les visiteurs, le Tigres de l’UANL a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Lagune de Santos lors de son dernier match, il vient donc à la rencontre avec les prétentions de rester cette fois avec les trois points. Sur les trois matchs qu’il a disputés cette saison de la Liga MX de Apertura, le Tigres de l’UANL l’un d’eux a gagné et ajoute un chiffre de cinq buts encaissés contre quatre en faveur.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Puebla ils ont perdu dans leur seul match joué jusqu’à présent à domicile en Liga MX de Apertura. Dans le rôle de visiteur, le Tigres de l’UANL Il a un record d’une victoire et d’une défaite en deux matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, de sorte que le duel pourrait être le plus serré entre les deux équipes.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le Stade Cuauhtémoc et les résultats sont huit défaites et sept nuls en faveur de la Puebla. De même, les locaux ont un total de quatre matchs consécutifs sans défaite contre ce rival de la Liga MX de Apertura. Le dernier match entre Puebla et le Tigres de l’UANL Cette compétition s’est jouée en mars 2021 et s’est soldée par un match nul (1-1).

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de trois points en faveur de la Tigres de l’UANL. A ce moment, le Puebla il compte un point et est en quinzième position. Quant à son rival, le Tigres de l’UANL, est en dixième position avec quatre points.