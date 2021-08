Aperçu du match : Pumas UNAM

in

21/08/2021

Le à 22:45 CEST

Les Puebla voyage ce dimanche à Stade olympique universitaire se mesurer avec Pumas UNAM dans sa sixième manche de la Liga MX de Apertura, qui débutera à 19h00.

Les Pumas UNAM fait face à l’illusion de retrouver des sentiments positifs dans le match qui correspond au sixième jour après avoir subi une défaite contre lui Necaxa dans le match précédent par un score de 3-0. Depuis le début de la saison, les hôtes n’ont remporté aucun des cinq matchs disputés à ce jour.

Du côté des visiteurs, le Puebla a récolté une égalité à un contre le Tijuana, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition, il arrive donc à la rencontre avec le prétexte de rester cette fois avec les trois points. À ce jour, sur les cinq matchs que l’équipe a disputés dans la MX Opening League, elle n’en a remporté aucun.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Pumas UNAM Ils ont réalisé un bilan d’une défaite et de deux nuls en trois matchs joués à domicile, c’est donc une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont plus d’opportunités que prévu. Aux sorties, le Puebla a été battu une fois et a fait match nul deux fois lors de ses trois matchs disputés, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade de la Pumas UNAM si vous voulez améliorer ces chiffres.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Stade olympique universitaire et le bilan est de neuf victoires, quatre défaites et trois nuls en faveur de la Pumas UNAM. De même, les locaux ont un total de trois matches consécutifs sans perdre contre ce rival de la Liga MX de Apertura. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans la compétition, c’était en avril 2021 et le résultat a été un match nul (0-0).