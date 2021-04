Aperçu du match: Pumas UNAM

04/03/2021

Allumé à 19h30 CEST

le Pumas UNAM reçoit ce dimanche à 19h00 la visite du Pachuca dans le Stade olympique universitaire lors de son treizième match en Liga MX de Clausura.

le Pumas UNAM arrive avec impatience au treizième jour après avoir gagné en tant que visiteur par un score de 0-1 à San Luis dans le Alfonso Lastras Ramirez, avec un objectif de Juan Dinenno. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté trois des 12 matches disputés jusqu’à présent en Liga MX de Clausura.

Pour sa part, Pachuca a gagné devant Tigres UANL dans sa querelle par 1-0 et auparavant, il l’avait également fait hors de son champ contre le Toluca par 0-2 et veut répéter le résultat contre Pumas UNAM pour continuer sa bonne séquence. À ce jour, sur les 12 matchs que l’équipe a disputés en MX Clausura League, elle en a remporté trois.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Pumas UNAM a réalisé un bilan de deux victoires, deux défaites et un nul en cinq matchs joués à domicile, des chiffres qui peuvent être encourageants pour lui Pachuca, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matchs qui se déroulent dans le Stade olympique universitaire. Aux sorties, le Pachuca a gagné une fois et a fait match nul deux fois lors de ses six matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Pumas UNAM ajouter un résultat positif à la maison.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Stade olympique universitaire et le bilan est de huit défaites et huit nuls en faveur de la Pumas UNAM. De même, l’équipe locale accumule une séquence de sept matchs consécutifs invaincus à domicile contre Pachuca. La dernière rencontre entre le Pumas UNAM et le Pachuca Cette compétition s’est déroulée en novembre 2020 et s’est terminée par un match nul (0-0).