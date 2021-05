Aperçu du match : Racing Valverdeño

29/05/2021 à 18:12 CEST

Dimanche prochain à 18h00, ils mesureront le Course Valverdeño et le Valdivia au dixième et dernier jour de la deuxième phase de la troisième division.

le Racing Valverdeño entend ajouter une victoire dans la compétition après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition contre le AD Lobon loin de chez soi (0-3) et contre lui Calamonte à domicile (3-0). Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté trois des neuf matches disputés à ce jour en deuxième phase de troisième division, avec une séquence de 25 buts pour et 42 contre.

Pour sa part, Valdivia a subi une défaite contre Trujillo lors du dernier match (2-3), il vient donc à la rencontre avec la nécessité de renouer avec la victoire sur le terrain de Course de Valverdeño. À ce jour, sur les neuf jeux que le Valdivia Dans la deuxième phase de la troisième division, il en a remporté deux avec 25 buts pour et 63 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Course de Valverdeño il a gagné deux fois et a été battu deux fois en quatre matchs joués jusqu’à présent, ce qui montre qu’il perd des points à domicile, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats en sa faveur. Aux sorties, le Valdivia a un bilan d’une victoire et trois défaites en quatre matchs joués, il doit donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Course Valverdeño pour essayer de briser les statistiques.

Dans le passé, il y a eu d’autres duels entre les deux rivaux et les résultats sont une victoire et un match nul en faveur du Course de Valverdeño. À leur tour, les locaux ont un total de deux matchs consécutifs sans défaite contre ce rival en deuxième phase de troisième division. La dernière fois qu’ils ont joué le Course Valverdeño et le Valdivia dans cette compétition c’était en janvier 2020 et le match s’est conclu par un 1-0 favorable aux Racing Valverdeño.

A ce moment, le Course de Valverdeño il est en tête du classement avec 11 points d’écart par rapport à son rival. L’équipe de Felix Vega occupe la cinquième place avec 31 points à son tableau d’affichage. Pour sa part, Valdivia il compte 20 points et se classe 10e de la compétition.