Aperçu du match: Rayo Vallecano

26/03/2021 à 14:02 CET

Le Rayon joue ce samedi à 14h00 son trente et unième match de deuxième division contre la Mirandés dans le Stade Vallecas.

Le Vallecano Ray Il arrive avec enthousiasme pour le trente et unième jour après avoir remporté les deux derniers matchs contre lui Alcorcón à la maison et devant Real Saragosse à domicile par 0-3 et 3-2, respectivement. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté 14 des 30 matchs disputés à ce jour en deuxième division, avec 38 buts pour et 29 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le CD Mirandés a subi une défaite à la Real Saragosse dans le dernier match (1-0), il vient donc au match avec la nécessité de regagner la victoire sur le terrain de Vallecano Ray. Sur les 30 matchs qu’il a disputés cette saison en deuxième division, le CD Mirandés il en a remporté 11 avec un chiffre de 29 buts pour et 29 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Vallecano Ray il a gagné neuf fois, a été battu trois fois et a fait match nul deux fois en 14 matchs joués jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Dans le rôle de visiteur, le CD Mirandés a fait match nul une fois en 15 matchs jusqu’à présent, ils devront donc être sérieux dans le duel avec lui Vallecano Ray pour remporter la victoire.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés précédemment dans le stade de la Vallecano Ray et l’équilibre est une défaite et un nul en faveur de l’équipe locale. De plus, l’équipe visiteuse a disputé deux matchs d’affilée sans connaître la défaite à domicile contre Rayon. La dernière fois qu’ils ont affronté le Rayon et le Mirandés dans la compétition, c’était en janvier 2021 et le match s’est terminé sur un score de 0-2 pour les locaux.

En référence à la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la deuxième division, on peut voir que les locaux sont en avance sur leur rival avec une différence de huit points. L’équipe de Andoni Iraola il se classe sixième avec 49 points sur son tableau de bord. Quant à son rival, le CD Mirandés, est en neuvième position avec 41 points.