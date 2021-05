Aperçu du match: Real Aranjuez CF

04/05/2021 à 20h00 CEST

le Aranjuez joue ce mercredi à 20h00 son deuxième match de la deuxième phase de la troisième division contre la Alcala au Le délice.

le Réel Aranjuez vient au duel avec l’envie de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui Villanueva del Pardillo par un score de 1-0.

Du côté des visiteurs, le RSD Alcala a subi une défaite contre Athletic de Pinto dans le dernier match (0-1), de sorte qu’une victoire contre le Réel Aranjuez Cela vous aiderait à améliorer votre bilan en compétition.

En référence aux résultats en tant que local, le Réel Aranjuez il a su défendre son but lors de son seul match à domicile de la deuxième phase de la troisième division.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés en Le délice et le bilan est de trois victoires, trois défaites et un nul en faveur de la Réel Aranjuez. À son tour, l’équipe visiteuse est sur une lancée dans ses voyages dans cette compétition, puisqu’elle a remporté trois matchs de suite au stade de la Aranjuez. La dernière rencontre qu’ils ont disputée ensemble dans cette compétition remonte à janvier 2014 et s’est terminée par un score de 1-3 en faveur de Alcala.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, nous pouvons voir que les visiteurs ont un avantage de 16 points par rapport à la Réel Aranjuez. Les locaux, avant ce match, sont à la dixième place avec 18 points au classement. Pour sa part, RSD Alcala il est deuxième du tableau avec 34 points.