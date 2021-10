Aperçu du match Real Madrid Castilla vs Barcelone B

Le Real Madrid Castilla affrontera le FC Barcelone B samedi à 21 heures, heure locale.

La Castilla a vraiment eu du mal cette saison, occupant la 15e position du classement avec sept points, ce qui n’est tout simplement pas ce que nous attendons d’une équipe du calibre de Castilla. Ils ont gagné deux matchs, fait match nul et perdu les quatre restants. Leur dernier match, contre l’UD Cornella, s’est soldé par une défaite 1-0 pour le Castilla, ce qui en fait quatre défaites en quatre matchs à l’extérieur pour l’équipe. Heureusement, ce prochain match contre Barcelone B est à domicile, où ils ont gagné deux fois et fait match nul qu’ils auraient dû gagner.

Barcelone B a également connu un début de saison difficile, mais il devance toujours le Real Madrid aux points et à la différence de buts. Ils sont actuellement à la 7e place. Même si Castilla parvenait à remporter ce match, ils auraient toujours un point de retard sur leurs rivaux de Barcelone. Les Catalans ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs, la plus récente de ces victoires a eu lieu lors de la dernière journée de match, lorsqu’ils ont battu Andorre 2-1. Ils ont perdu le match avant cela, cependant.

Castilla a désespérément besoin de cette victoire pour se remettre dans la course aux éliminatoires, ce qui semble honnêtement être une phrase que j’ai dite dans chacun de mes aperçus.

Je pense que Miguel Gutierrez devrait faire un retour dans la formation de départ du Castilla, car la première équipe ne jouera aucun match avant mardi contre le Shakhtar Donetsk. Antonio Blanco devrait également prendre sa place dans le onze de départ, avec Sergio Arribas, Oscar Aranda et la majorité des joueurs qui ont débuté lors de la défaite contre Cornella. Toni Fuidias devrait également faire son retour dans le onze de départ.

Ce sera le 37e match entre Castilla et Barcelona B. La seule équipe que Castilla a jouée est l’Atletico Madrid B, avec 55. Sur les 36 matchs entre les deux équipes, Castilla en a remporté 17, fait six nuls et perdu les 13 matchs restants. Leur dernière rencontre remonte à la saison 2013-14, lorsque Castilla a battu ses éternels rivaux 3-1.

Les téléspectateurs en Europe avec un abonnement Footters pourront regarder le match en direct, ainsi qu’à la demande, sur le site Web de Footters. Le match serait également diffusé à la télévision du Real Madrid.