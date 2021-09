Aperçu du match Real Madrid Castilla vs Gimnàstic de Tarragona

Le Real Madrid Castilla accueillera Gimnàstic de Tarragona au stade Alfredo Di Stefano dimanche à midi, heure locale.

Il s’agit du quatrième match de l’équipe locale de la saison et de leur deuxième à domicile après avoir battu San Fernando 4-0 lors de leur premier match à domicile au Di Stefano plus tôt ce mois-ci. En vérité, cette grande victoire a été le seul moment fort de la saison de Castilla jusqu’à présent, ayant perdu son match d’ouverture 2-1 contre Linense et subissant une autre dure défaite contre UCAM Murica le week-end dernier.

FT : UCAM Murcie 3-0 Castille. Castilla a perdu 3-0 dans un match où l’équipe méritait bien mieux mais c’est compliqué de faire quelque chose quand l’arbitre vous pénalise autant. Néanmoins, l’équipe devra être beaucoup plus solide défensivement pour pouvoir réaliser une belle saison. – Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) 10 septembre 2021

Le début de saison mitigé laisse l’équipe de Raul à la 12e place, à quatre points de la promotion et à l’écart de la relégation grâce à leur différence de buts supérieure. Les hôtes pourraient se remettre confortablement dans la course avec une victoire sur la cinquième place de Gimnàstic, bien que cela nécessiterait que Sergio Arribas et sa compagnie brisent une défense jusqu’à présent imbattable. Pour compliquer davantage les choses, Raul devra contourner le manque de personnalités clés de son équipe dimanche. Les performances de Miguel Gutierrez, plus récemment contre le Celta, lui ont valu une autre convocation pour le déplacement à Valence aux côtés du capitaine Antonio Blanco et du gardien de premier choix Toni Fuidias.

Table ligue

À leur place, on s’attendrait à voir Luis Lopez entre les bâtons et, malheureusement, Peter Federico déployé comme ailier comme il l’a été lors des derniers matchs. Carlos Dotor, Ivan Morante et Sergio Arribas ont été une sélection assez établie pour Raul dès le début et on s’attendrait à ce qu’ils s’alignent dimanche. Devant, Oscar Aranda a été impressionnant en milieu de semaine contre l’Inter Milan en Youth League et devrait être rejoint par Latasa et Marvin Park.

Gimnàstic a joué le Castilla six fois dans le passé, bien que ce soit la première rencontre entre le duo depuis assez longtemps. Leur dernier match remonte à 2005-06, lorsque le seul but d’Álvaro Negredo a séparé les deux équipes. Le match devrait être diffusé à la télévision du Real Madrid, cependant, les vétérans de la saison passée savent que cela peut être une promesse vide. Les téléspectateurs en Europe avec un abonnement Footters pourront regarder le match en direct et à la demande sur le site Web de Footters.