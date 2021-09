Aperçu du match : Real Saragosse

17/09/2021 à 18h15 CEST

Samedi prochain à 18h15 se jouera le match de la sixième journée de la deuxième division, qui mesurera le Saragosse Pourtant le Réel au La Romareda.

Les Real Saragosse Il affronte le match de la sixième journée en voulant ajouter plus de points à son classement après avoir obtenu un match nul contre lui CF Fuenlabrada à son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté l’un des cinq matchs disputés à ce jour en deuxième division, avec une séquence de trois buts pour et cinq contre.

Du côté des visiteurs, le Real Sociedad B il a été battu par 2-3 lors du dernier match qu’il a joué contre le Eibar, il arrive donc au jeu avec l’illusion de retrouver la victoire. Sur les cinq matchs qu’il a disputés cette saison en deuxième division, le Real Sociedad B l’un d’eux a gagné avec un bilan de trois buts pour et quatre contre.

En tant que local, le Real Saragosse il a perdu une fois et a fait match nul une fois en deux matchs joués jusqu’à présent, il devra donc très bien défendre sa porte s’il ne veut pas perdre plus de points dans la compétition. Dans le rôle de visiteur, le Real Sociedad B a été battu une fois et a fait match nul une fois dans leurs deux matchs joués, ils devront donc tout donner dans le stade de la Real Saragosse pour obtenir plus de points loin de chez vous.

À l’heure actuelle, les deux équipes sont à égalité à cinq points dans le tableau de la deuxième division, donc le prochain match pourrait être une bonne occasion de briser l’égalité. L’équipe locale est à la dix-huitième place, tandis que les visiteurs sont à la dix-septième place.