Aperçu du match: Real Sociedad C

08/05/2021 à 19:24 CEST

le Vitoria visitez ce dimanche pour Installations de Zubieta à mesurer par rapport au Société réelle à son cinquième tour de la deuxième phase de la troisième division, qui débutera à 19h00.

La Real Sociedad C revient avec un moral renforcé pour le match de la cinquième journée après avoir remporté à domicile par un score de 0-1 à Urduliz FT, avec un peu de Julen Martin. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté trois des quatre matchs disputés à ce jour, avec une séquence de 54 buts pour et 29 contre.

Du côté des visiteurs, le CD Vitoria a subi une défaite à la Rivière Sestao dans le dernier match (0-1), il arrive donc au match avec l’illusion de retrouver la victoire. À ce jour, sur les quatre matchs joués par le CD Vitoria Dans la deuxième phase de la troisième division, il n’en a remporté aucun avec un solde de 22 buts marqués contre huit encaissés.

En ce qui concerne les résultats en tant que local, le Real Sociedad C il a gagné une fois et a fait match nul une fois en deux matchs joués jusqu’à présent, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il devra travailler dur pour gagner. Dans le rôle de visiteur, le CD Vitoria a fait match nul deux fois lors de ses deux matchs joués, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Real Sociedad C ajouter un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Installations de Zubieta, obtenant en conséquence deux défaites et un nul en faveur du Real Sociedad C. De même, les visiteurs cumulent trois matchs d’affilée invaincus sur le terrain de la Société réelle. Le dernier match que les deux équipes ont disputé dans ce tournoi remonte à janvier 2020 et s’est terminé par un résultat 0-1 en faveur de la Société réelle.

En analysant sa position dans le tableau de qualification de la deuxième phase de troisième division, on voit qu’avant la dispute du match, le Real Sociedad C est en avance sur le CD Vitoria avec une différence de 13 points. L’équipe de Sergio Francisco il se classe deuxième avec 50 points sur son tableau de bord. De leur côté, les visiteurs sont en quatrième position avec 37 points.