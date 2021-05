Aperçu du match: Real Sporting

19/05/2021 à 19:01 CEST

Jeudi prochain à 19h00, il aura lieu au Stade Renato Dall’ara le duel entre Sportif et le Palmiers au cours du quarantième round de la deuxième division.

le Sportif réel atteint le quarantième round avec l’intention de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Girona lors du match précédent par un résultat de 1-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans 16 des 39 matchs joués à ce jour et cumulent une séquence de 36 buts inscrits contre 26 buts reçus.

Pour sa part, Les palmiers ne pouvait pas gagner à Real Saragosse lors de son dernier match (0-2), il vient donc au match avec la nécessité de regagner la victoire sur le terrain de Sportif réel. Sur les 39 matchs qu’il a disputés cette saison en deuxième division, Les palmiers il en a remporté 12 et a encaissé 50 buts et marqué 42 buts.

En ce qui concerne la performance dans son stade, le Sportif réel a réalisé un bilan de 10 victoires, deux défaites et sept nuls en 19 matchs joués à domicile, des chiffres qui peuvent être encourageants pour Les palmiers, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les réunions qui ont lieu dans le Stade Renato Dall’ara. À domicile, Les palmiers a gagné deux fois et a été battu huit fois au cours des 19 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc tout donner au stade de la Sportif réel pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements au domicile du Sportif réel et les résultats sont cinq défaites et quatre nuls en faveur de l’équipe locale. De même, les locaux ont une séquence de quatre matchs consécutifs en remportant à domicile contre le Palmiers. Le dernier match qu’ils ont joué ensemble dans ce tournoi a eu lieu en novembre 2020 et s’est terminé sur un score de 3-2 en faveur de la Palmiers.

À ce jour, le Sportif réel il est en tête du classement avec une différence de 11 points par rapport à son rival. À ce moment, le Sportif réel il a 61 points et est en sixième position. De son côté, l’équipe visiteuse est onzième avec 50 points.